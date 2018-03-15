Серийное производство боевых роботов запускается в России уже в этом году
15 марта 2018, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]
Боевые роботы могут поступить на вооружение армии России уже в ближайшее время. Их серийное производство, скорее всего, начнется уже в текущем году, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.[related_articlеs]
По его словам, работа в этом направлении ведется энергично. Шойгу напомнил во время проведения форума «Россия — страна возможностей», что всего каких-то пару лет назад на вооружении российской армии было 160 беспилотных летательных аппаратов, а в настоящее время их уже почти 1,8 тысячи. Шойгу также подчеркнул, что уже завершились работы по созданию робототехники по площадному разминированию.
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