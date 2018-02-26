Вопрос о принятии на вооружение боевых роботов изучает Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом сообщил первый заместитель директора ведомства генерал-полковник Сергей Меликов.

Использование роботов бойцами Росгвардии имеет "свою специфику", которая отличается от Минобороны, по словам Меликова. К примеру, роботы сумели бы решать вопросы, которые связаны с антитеррористической защищенностью, включая объекты.

В испытательном центре Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ проходит тестирование целый ряд перспективных роботехнических комплексов, в том числе "Нерехта", "Кунгас" и "Уран-9", сообщает "РГ". Разработкой робота под названием "Соратник" занимается оружейный концерн "Калашников".

Как ранее сообщалось, в России у бойцов спецназа появятся личные помощники - роботы. Заместитель гендиректора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов считает, что бесконечно повышать возможности человека нереально, если солдата заковывать в панцирь, броню – получится ходячий танк.