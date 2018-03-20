Жуликоглазое такси Александра Першикова

Чемпионат мира по футболу, который наша страна примет через несколько месяцев, не мог не стать величайшим соблазном для разнообразных любителей легкой наживы. Речь не только об открытых мошенниках, но и о людях, предлагающих формально законные товары и услуги на откровенно издевательских условиях.

Так, в сегменте аренды жилья уже легендарной стала квартира в Саранске, которую предлагали снять за миллион рублей в сутки. Роспотребнадзор, правда, пообещал принять меры, но лишь по отношению к гостиницам, «частники» вольны действовать как угодно.









Однако жилье – важный, но частный случай грядущего в дни Мундиаля карнавала жульничества. Не меньше, а то и больше планируют погреть на доверчивых иностранцах свои замасленные руки разнообразные таксисты и фирмы по оказанию транспортных услуг. Все, наверное, помнят историю с чилийским журналистом, которого год назад во время Кубка Конфедераций из аэропорта Домодедово до московской гостиницы довезли за пятьдесят тысяч рублей. Летом подобные случаи из разряда единичных грозят перейти в разряд нормы. И заниматься такого рода сомнительными делами будут тоже не единичные Козлевичи с девизом «Эх, прокачу!», а целые конторы под солидной вывеской. Правда, девиз останется все тем же, и «прокатят» во всех смыслах, даже сомневаться не приходится.









Так, внести, а точнее, взять свою лепту с ЧМ решил управляющий инвестиционного фонда «Key Group» Александр Першиков, широко известный в узких кругах как эксперт в области всего. Вот и сфере перевозок Александр Владимирович милостиво уделяет свое высококвалифицированное внимание; так, в феврале, комментируя слияние Яндекс.Такси и Uber, он выразил мнение, что к росту цен на перевозки это не приведет: «Российский рынок онлайн-такси очень конкурентный. Если "Яндекс.Такси" занимает значительную долю на московском рынке, то в регионах его опережают "Максим" и InDriver. А цена на поездку — основной фактор для клиентов».

Но г-н Александр Першиков не только теоретик данного рынка, он еще и практик. В 2015 году он стал основателем онлайн-платформы перевозок на такси GetTransfer, в каковом качестве, собственно, и дал вышеприведенный комментарий. Прошлой осенью Першиков и GetTransfer запустили пилотный проект сотрудничества с бельгийским футбольным клубом «Брюгге» для обкатки действий на данном рынке. В период же непосредственно чемпионата мира, как говорит сам Александр Першиков, GetTransfer планирует перевезти до ста тысяч болельщиков.

Все бы хорошо, но в связи с амбициозной заявкой компании недурно бы изучить отзывы (пока что только оставленные российскими и русскоязычными клиентами) о ней. Так, на сайте https://ru.trustpilot.com количество негативных отзывов значительно больше приемлемых показателей. «Фирма не выполнила договор, цену подняли в два раза, о клиенте и водителе никакой заботы, хотя с нас сняли предоплату. Начало отпуска было испорчено», «Уровень сервиса отвратительный.

Заказ трансфер за 1 000 евро. Обманули с машиной. Прислали другую и более старую. Водитель опаздал. Не смог найти адрес в навигаторе», «Перевозчик в 12 часов ночи сообщил что не может забрать нас в 10 часов утра. Это при том что сам же подтвердил в 5 вечера что все ок - машина такая-то, и заберут нас в 6 вечера, потому что им так выгоднее построить маршрут. Я так понимаю что поздним звонком они вынуждали нас согласиться на их условия. Мы нашли другой вариант, деньги нам пока никто не вернул» - это только некоторые из них.

















На сайте otzovik.com из четырех отзывов два резко негативные. Судя по всему массиву обратной связи, компания не владеет ни собственным транспортом, ни полноценной диспетчерской службой, в ее активе лишь какие-то смутные договоренности с некоторыми реально действующими службами, которым и перепродается полученный заказ.

При этом непосредственно на сайте компании абсолютно все отзывы положительные (за исключением мелкого неудовольствия, явно опубликованного для галочки – «обещали одну машину, а подали другую»). Мы, разумеется, не намекаем на своеобразные принципы отбора, но определенные подозрения все же возникают.

Что ж, вернемся к тому, с чего начали – все неленивые любители и профессионалы различных мутных схем, воспользовавшись пришедшей на российскую землю футбольной лихорадкой всемирного масштаба, стремятся обмануть зарубежных болельщиков и нажиться на них. Расчет делается на то, что иностранцы, не зная реальные российские компании и сервисы вроде Uber-Яндекса, будут в интернете искать трансфер и попадать на GetTransfer. Нетрудно предположить, что с ненашими господами уровень сервиса будет таким же, как с нашими, и после мундиаля «GetTransfer» займет в лексиконе иностранцев символическое место рядом с «vodka» и «balalaika», но ближе к «pogrom» и «KGB».