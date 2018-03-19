Дочь Лужкова и Батуриной получила гражданство Кипра

Старшая дочь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и предпринимателя, самой богатой россиянки Елены Батуриной — Елена Лужкова — получила гражданство Кипра. Это следует из данных британского реестра юрлиц.

25-летняя Елена Лужкова училась в Лондоне и после окончания университета осталась в Великобритании.

Недавно Юрий Лужков рассказывал, что его дочь Елена работает в Лондоне "в одной из структур, связанных с гостиничным бизнесом". Младшая дочь Лужкова и Батуриной Ольга, как и сестра Лена, получала образование в британском вузе. Дочери бывшего мэра работают: старшая в гостиничном бизнесе, младшая работает в баре.

Как говорил Лужков в своих интервью, девочки считают Москву главным в жизни городом, но ездят в Россию редко, приезжают во время отпуска навестить бабушку. По его мнению, на это повлияла учеба за границей.

Для того чтобы получить кипрский паспорт, иностранному гражданину необходимо вложить минимум два миллиона евро в недвижимость страны или €2,5 млн в кипрские компании или гособлигации - сообщает Лайф.

Отказываться от своей родной страны не нужно, и можно ездить по миру, легче получая визы. Эту программу называют "золотая виза".

Елена Батурина наведывается в Россию по работе.