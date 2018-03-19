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Ксения Собчак передала Владимиру Путину прошение о помиловании

19 марта 2018, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак передала Владимиру Путину прошение о помиловании
globallookpress.com

На встрече кандидатов в президенты с Владимиром Путиным Ксения Собчак передала прошение о помиловании 16 политических заключенных, сообщает в Facebook представитель штаба Собчак Марина Литвинович.

Глава государства пообещал рассмотреть прошение Собчак.

Владимир Путин провел в Кремле встречу с доверенными лицами и кандидатами на пост президента России, на которой обсудил итоги выборной кампании. На встрече с участниками выборов Путин предложил своим соперникам по выборам объединить усилия для совместной работы. Он отметил, что "предвыборная кампания – это всегда период особый, всегда это связано с особыми эмоциями, и часто они перехлёстывают", и так бывает практически везде. "Главное, чтобы мы имели возможность объединять усилия в будущем для конструктивной работы на благо страны", - заявил Путин.

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