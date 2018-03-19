Путин призвал бывших соперников на выборах в президенты РФ к диалогу
19 марта 2018, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с кандидатами, баллотировавшимися на выборах президента России. В Кремле у Путина собрались Григорий Явлинский, Владимир Жириновский, Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Борис Титов и Максим Сурайкин.
Путин призвал своих бывших соперников к диалогу. Он отметил, что "предвыборная кампания – это всегда период особый, всегда это связано с особыми эмоциями, и часто они перехлёстывают", и так бывает практически везде. "Главное, чтобы мы имели возможность объединять усилия в будущем для конструктивной работы на благо страны", - заявил Путин.
Он рассказал собравшимся, что "основной акцент в будущей работе исполнительной власти будет сделан на решении внутренних проблем страны", в первую очередь: темпов экономического роста, придание российской экономике инновационного характера, решение конкретных вопросов, связанных с развитием здравоохранения, образования и науки, инфраструктуры и на этой базе обеспечение роста благосостояния россиян, - сообщила пресс-служба Кремля.
Путин подчеркнул, что гонки вооружений быть не должно. "Никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений. Мы собираемся, наоборот, выстраивать отношения со всеми государствами мира таким образом, чтобы они были конструктивными", - заявил президент.
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