Путин призвал бывших соперников на выборах в президенты РФ к диалогу

В Москве в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с кандидатами, баллотировавшимися на выборах президента России. В Кремле у Путина собрались Григорий Явлинский, Владимир Жириновский, Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Борис Титов и Максим Сурайкин.

Путин призвал своих бывших соперников к диалогу. Он отметил, что "предвыборная кампания – это всегда период особый, всегда это связано с особыми эмоциями, и часто они перехлёстывают", и так бывает практически везде. "Главное, чтобы мы имели возможность объединять усилия в будущем для конструктивной работы на благо страны", - заявил Путин.

Он рассказал собравшимся, что "основной акцент в будущей работе исполнительной власти будет сделан на решении внутренних проблем страны", в первую очередь: темпов экономического роста, придание российской экономике инновационного характера, решение конкретных вопросов, связанных с развитием здравоохранения, образования и науки, инфраструктуры и на этой базе обеспечение роста благосостояния россиян, - сообщила пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что гонки вооружений быть не должно. "Никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений. Мы собираемся, наоборот, выстраивать отношения со всеми государствами мира таким образом, чтобы они были конструктивными", - заявил президент.