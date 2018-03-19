В жителях Крыма «запрограммирована» поддержка Владимира Путина

То, что абсолютное большинство голосующих крымчан на выборах президента России поддержали Владимира ПУТИНА, является довольно предсказуемым и логичным результатом для полуострова.

Об этом в комментарии «Аргументам недели – Крым» заявил политолог Николай ФИЛИППОВ.

«То, что подавляющее большинство у нас за ПУТИНА, это в Крыму было запрограммировано. В первую очередь это объясняется его ролью в возвращении Крыма и тем, что многие крымчане считают себя лично ему обязанными. Это уже даже не политика, а личное отношение к этому человеку. Он может этого и не знать, но для многих крымчан он является таким семейным героем», – считает эксперт, пишут "Аргументы недели - Крым".

Напомним, избиркомы Крыма и Севастополя подвели предварительные итоги выборов президента России. В Крыму в голосовании приняли участие 71,37% избирателей. 92,13% из них поддержали Владимира ПУТИНА. Второе место в республике занял Павел ГРУДИНИН с результатом 2,21%. На третьем месте с 1,82% оказался Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, который лишь немного опередил Ксению СОБЧАК — 1,64%.

Явка на выборах президента в Севастополе составила 71,67%. Согласно предварительным результатам, ПУТИН набрал 90,19%. Далее идут ГРУДИНИН — 3,59%, ЖИРИНОВСКИЙ — 2,89% и СОБЧАК — 1,29%. Другие кандидаты набрали менее 1% голосов.