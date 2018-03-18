Артист цирка сорвался с большой высоты во время выступления в Уфе

Во время выступления в Уфе акробат цирка сорвался с большой высоты. Согласно последней информации, двадцатитрехлетний артист был экстренно доставлен в ближайшую больницу с серьезными травмами.

Отмечается, что страшное происшествие случилось сегодня в цирке-шапито, который расположен в микрорайоне Сипайлово. Известно, что акробат находится в Уфе с гастролями.

Как уточняет в воскресенье, 18 марта, РИА "Новости", ссылаясь на данные службы спасения, в какой-то момент артист упал. Сейчас точная причина случившегося устанавливается специалистами. К настоящему моменту информации о состоянии циркача не поступало.





