Артист цирка сорвался с большой высоты во время выступления в Уфе
18 марта 2018, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]
Во время выступления в Уфе акробат цирка сорвался с большой высоты. Согласно последней информации, двадцатитрехлетний артист был экстренно доставлен в ближайшую больницу с серьезными травмами.
Отмечается, что страшное происшествие случилось сегодня в цирке-шапито, который расположен в микрорайоне Сипайлово. Известно, что акробат находится в Уфе с гастролями.
Как уточняет в воскресенье, 18 марта, РИА "Новости", ссылаясь на данные службы спасения, в какой-то момент артист упал. Сейчас точная причина случившегося устанавливается специалистами. К настоящему моменту информации о состоянии циркача не поступало.
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