Видео, как акробат рухнул с высоты во время выступления Цирка Запашного
24 февраля 2018, 21:27 [ «Аргументы Недели» ]
В спорткомплексе «Ойрат-арена» в Элисте сегодня во время выступления с высоты сорвался акробат цирка Мстислава Запашного. При выполнении одного из элементов у артиста Антона Мартынова оборвался трос.
Антон вместе со своим братом-близнецом выполняли трюк, кружась на тросе под куполом. Во время спуска вниз у Антона трос оборвался, и он рухнул.
Как рассказал телеканалу «360» Аскольд Запашный, у упавшего артиста сломан в двух местах позвоночник. Циркач госпитализирован и помещен в реанимацию.
Стоит отметить, что несмотря на опасность номера, братья отказались от страховочной системы.
Цирк Мстислава Запашного гастролирует в Калмыкии с января этого года.
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