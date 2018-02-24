Видео, как акробат рухнул с высоты во время выступления Цирка Запашного

В спорткомплексе «Ойрат-арена» в Элисте сегодня во время выступления с высоты сорвался акробат цирка Мстислава Запашного. При выполнении одного из элементов у артиста Антона Мартынова оборвался трос.

Антон вместе со своим братом-близнецом выполняли трюк, кружась на тросе под куполом. Во время спуска вниз у Антона трос оборвался, и он рухнул.

Как рассказал телеканалу «360» Аскольд Запашный, у упавшего артиста сломан в двух местах позвоночник. Циркач госпитализирован и помещен в реанимацию.

Стоит отметить, что несмотря на опасность номера, братья отказались от страховочной системы.

Цирк Мстислава Запашного гастролирует в Калмыкии с января этого года.