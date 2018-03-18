На избирательном участке в Марий Эл мужчина сделал предложение возлюбленной

На одном из избирательных участков в Марий Эл сегодня произошло удивительное событие. Местный житель по имени Рамис Даянов на глазах у всех сделал предложение своей возлюбленной Марьяне Зиадиевой.

Глава поселка Параньга Гузалия Тухватуллина сообщила, что 27-летний мужчина опустился на колено перед своей девушкой, когда та вышла из зала, где проходило голосование. Он подарил ей большой букет роз и протянул кольцо. Местная жительница сказала "да", после чего раздался шквал аплодисментов, передает РИА "Новости". Избиратели и сотрудники участка пришли в восторг от случившегося.

Известно, что молодые люди встречались в течение нескольких лет.