В центре Москвы произошло массовое ДТП, погиб человек

Вечером в воскресенье, 18 марта, стало известно о массовом дорожно-транспортном происшествии в центре Москвы. Соответствующую информацию сегодня предоставил источник в экстренных службах столицы.

Уточняется, что авария с участием нескольких автомобилей была зафиксирована на Кутузовском проспекте. Как подчеркивает РИА "Новости", в результате столкновения машин пострадали семь человек. Кроме того, есть данные о гибели одного гражданина.

На месте ДТП сейчас работают сотрудники полиции. Специалисты устанавливают точные причины происшествия, а также выясняют подробности о состоянии пострадавших.