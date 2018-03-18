В центре Москвы произошло массовое ДТП, погиб человек
18 марта 2018, 18:02 [ «Аргументы Недели» ]
Вечером в воскресенье, 18 марта, стало известно о массовом дорожно-транспортном происшествии в центре Москвы. Соответствующую информацию сегодня предоставил источник в экстренных службах столицы.
Уточняется, что авария с участием нескольких автомобилей была зафиксирована на Кутузовском проспекте. Как подчеркивает РИА "Новости", в результате столкновения машин пострадали семь человек. Кроме того, есть данные о гибели одного гражданина.
На месте ДТП сейчас работают сотрудники полиции. Специалисты устанавливают точные причины происшествия, а также выясняют подробности о состоянии пострадавших.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Туристический автобус с россиянами врезался в дерево в Таиланде