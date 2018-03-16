Туристический автобус с россиянами врезался в дерево в Таиланде
16 марта 2018, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]
Автобус, перевозивший 36 туристов из России с острова Пхукет в аэропорт провинции Краби, съехал с дороги на обочину и врезался в дерево. В результате ДТП пострадали трое туристов.
Две женщины и мужчина получили легкие травмы. Водитель автобуса заявил, что его подрезал мотоциклист, который ехал наперегонки с еще двумя байкерами. После аварии предполагаемые виновники быстро скрылись.
За туристами был оперативно прислан дублирующий транспорт и они успели на свой рейс.
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