Туристический автобус с россиянами врезался в дерево в Таиланде

Автобус, перевозивший 36 туристов из России с острова Пхукет в аэропорт провинции Краби, съехал с дороги на обочину и врезался в дерево. В результате ДТП пострадали трое туристов.

Две женщины и мужчина получили легкие травмы. Водитель автобуса заявил, что его подрезал мотоциклист, который ехал наперегонки с еще двумя байкерами. После аварии предполагаемые виновники быстро скрылись.

За туристами был оперативно прислан дублирующий транспорт и они успели на свой рейс.