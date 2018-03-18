60 процентов южноуральцев приняли участие в выборах президента России

Такие данные приводит ЦИК на своём сайте по состоянию на 18.00. У жителей Челябинской области остаётся последние полчаса, чтобы сделать самый главный выбор для страны в этом году.

Кстати, мы обогнали соседние Свердловскую и Курганскую области, где на это же время явка граждан на голосовании за президента составила 56, 5% и 57,02% соответственно.

В целом по стране явка в 60% - это средний показатель. Конечно, есть и те, кто перешагнул за 70% проголосовавших граждан (Кемеровская и Тюменская области, Чукотский автономный округ) и даже за 80% (Самарская область, Республика Тыва и Ямало-Ненецкий автономный округ)