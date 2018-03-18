Кадыров пришел голосовать с мамой и женой
18 марта 2018, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сегодня проголосовал на выборах президента России. Вместе с чеченским лидером на избирательный участок №165 в его родном селе Центарой пришли его мама и жена Аймани и Медни Кадыровы.
По словам главы региона, в Чечне наблюдается высокая активность избирателей, ситуация в республике спокойная, никаких инцидентов на участках не зарегистрировано. "У нас все отлично, никаких проблем нет. Люди голосуют, у всех праздничное настроение. Выдался хороший, теплый, солнечный день. Я думаю, что явка будет высокой", - сказал. Кадыров.
За ходом голосования наблюдают сотни наблюдателей из регионов России и зарубежья, - сообщается на сайте правительства ЧР. Освещают выборы в республике более 100 журналистов региональных и российских СМИ.
В Чечне могут проголосовать 707 353 человек.
Почти 12 тысяч избирателей воспользовались возможностью подать заявления для включения в список избирателей по месту нахождения.
Избирательная комиссия ЧП привела данные, поступившие от территориальных комиссий: явка избирателей на 12 часов составила 40,90 процентов.
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