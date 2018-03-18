Кадыров пришел голосовать с мамой и женой

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сегодня проголосовал на выборах президента России. Вместе с чеченским лидером на избирательный участок №165 в его родном селе Центарой пришли его мама и жена Аймани и Медни Кадыровы. В Германии в посольство РФ в Берлине собралась очередь из избирателей

По словам главы региона, в Чечне наблюдается высокая активность избирателей, ситуация в республике спокойная, никаких инцидентов на участках не зарегистрировано. "У нас все отлично, никаких проблем нет. Люди голосуют, у всех праздничное настроение. Выдался хороший, теплый, солнечный день. Я думаю, что явка будет высокой", - сказал. Кадыров.

За ходом голосования наблюдают сотни наблюдателей из регионов России и зарубежья, - сообщается на сайте правительства ЧР. Освещают выборы в республике более 100 журналистов региональных и российских СМИ.

В Чечне могут проголосовать 707 353 человек.

Почти 12 тысяч избирателей воспользовались возможностью подать заявления для включения в список избирателей по месту нахождения.

Избирательная комиссия ЧП привела данные, поступившие от территориальных комиссий: явка избирателей на 12 часов составила 40,90 процентов.