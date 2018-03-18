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Аксенов проголосовал и заявил: «Явка будет высокой»

18 марта 2018, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]

Аксенов проголосовал и заявил: «Явка будет высокой»
an-crimea.ru

Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ проголосовал на выборах президента России. Для этого он приехал на избирательный участок в Симферополе к открытию и смог отдал здесь свой голос первым.

«Я голосую за будущее нашей страны, за будущее Крыма, за сильную Россию! Голосование проходит впервые в Республике Крым, я уверен, что для каждого крымчанина это такое же знаковое событие, как и в 2014 году. Сегодня необходимо помнить, что важен каждый голос. Это гражданский долг, это ответственность, это благодарность нашей стране – России за мирное небо над головой», – цитирует «Крыминформ» главу Крыма.

К участку, на котором голосовал АКСЕНОВ, приписано 1,6 тысячи избирателей. На нем установлены электронные комплексы учета бюллетеней – КОИБы. Всего в Крыму 1,4 миллиона избирателей, пишут "Аргументы недели - Крым".

Давать свой прогноз по явке на выборы крымский премьер отказался.

«Прогнозы – дело неблагодарное. Крымчане – люди ответственные, я думаю, что к вечеру мы все будем понимать. Не хочу прогнозы делать. Явка будет высокой. Какой – покажет время», – заключил он.

 

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