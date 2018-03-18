В Москве умер журналист-международник Павел Михалев

В Москве на 88-м году жизни умер журналист-международник Павел Михалев. Павел Михалев более 30 лет проработал в "Комсомольской правде", был собственным корреспондентом газеты в Каире и Лондоне. После работы в "КП" журналист почти 20 лет руководил международной службой ТАСС и курировал спортивную редакцию агентства.

Сам Павел Михалев активно занимался спортом. В 34 года его избрали президентом Федерации баскетбола СССР. При его руководстве советская сборная победила на Олимпийский играх-1972 в Мюнхене.Дата и место прощания с Павлом Михалевым будут сообщены дополнительно.

В Москве 15 марта похоронили народного артиста Олега Табакова.