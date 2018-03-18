В Крыму открыто 1206 избирательных участков, для крымчан выборы - праздник

Крымчане идут на выборы президента России как на праздник. Число избирателей в Республике Крым, включенных в списки, составляет 1,493 миллиона человек. Председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малыш сообщил, что в регионе образовано 1206 избирательных участков. Украинская полиция не пускает россиян голосовать

Сегодня все они открылись вовремя, ситуация на участках спокойная, - сообщает издание "Аргументы недели - Крым". Своевременно открылись избирательные участки на Крымском мосту и в аэропорту Симферополя.

В некоторых населенных пунктах местные жители пришли на участки еще до открытия, чтобы проголосовать как можно раньше.

На выборах в Крыму работают 43 международных наблюдателя из 20 стран. С 7 часов ведется видеонаблюдение на 494 участках. Трансляция изображения в территориальных избиркомах начнется в 20:00.

На участках №346 и №347 на территории крупнейшей крымской школы – школы-лицея №3 в Симферополе царит праздничная атмосфера: люди поздравляют друг друга и даже дарят цветы. По словам жительницы Симферополя Дианы Кудряшовой, "обстановка на участке замечательная, радостная, прекрасная, все в надежде на то, что Россия вновь обретет надежного президента". Как отметила Кудряшова, люди пришли голосовать в 7:30.

Для строителей Крымского участка голосование было организована с 6 часов.