Хуснуллин сообщил новости о графике переезда по реновации в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что согласно графика, на очереди по переселению по программе реновации станут жители запада. По словам заммэра, готовы два дома. Названы цены первых 80 квартир для покупки дополнительного жилья по реновации

После них очередь перейдет к жителям северного округа Москвы. Как рассказал Хуснуллин, в 2018 году начнется переселение в районе станции метрополитена «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии, которую в ближайшее время введут в эксплуатацию.

Первые квартиры по программе реновации получили в конце февраля москвичи в районе Северное Измайлово.

В московскую программу реновации входят пять тысяч пятиэтажных домов. К 2032 году новые квартиры получат около миллиона человек.