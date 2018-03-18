Хуснуллин сообщил новости о графике переезда по реновации в Москве
18 марта 2018, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что согласно графика, на очереди по переселению по программе реновации станут жители запада. По словам заммэра, готовы два дома.
После них очередь перейдет к жителям северного округа Москвы. Как рассказал Хуснуллин, в 2018 году начнется переселение в районе станции метрополитена «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии, которую в ближайшее время введут в эксплуатацию.
Первые квартиры по программе реновации получили в конце февраля москвичи в районе Северное Измайлово.
В московскую программу реновации входят пять тысяч пятиэтажных домов. К 2032 году новые квартиры получат около миллиона человек.
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