Опубликовано видео заселения первого дома по программе реновации в Москве

В Москве началось заселение первого дома на 5-й Парковой улице, д. 62Б в Восточном округе по программе реновации жилья. Опубликована видеозапись и фотографии новых квартир для переселенцев из хрущевок.









Всего в новом доме 340 квартир с отделкой комфорт-класса. Железная входная и межкомнатные двери установлены. В ванной установлена сантехника, в кухне есть мойка и электроплита.







В каждом помещении висит люстра.









Вход в подъезд расположен на уровне земли. Для удобства маломобильных и пожилых людей, а также мам с детскими колясками установлен пандус. В новом доме имеются грузовой и пассажирский лифты, - сообщается на сайте

Первыми новоселами стали жители домов № 3 и 5 по ул. Константина Федина. Новостройка расположена всего в 300 метрах от старого жилья.

Фото с сайта Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы