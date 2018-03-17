В России сегодня объявлен день тишины перед выборами президента

В России 17 марта объявлен днем тишины перед выборами президента РФ. Выборы российского президента состоятся 18 марта 2018 года. Согласно закону «О выборах президента РФ», за день до выборов запрещается предвыборная агитация на теле- и радиоканалах, в печатных изданиях и в сетевых изданиях.

Кандидаты и партии в течение дня тишины не могут проводить митинги, встречи избирателей, организовывать раздачу листовок.

В день выборы президента России также нельзя вести агитацию. Запрет будет действовать до 21:00 мск 18 марта, когда закроются последние избирательные участки в самом западном российском регионе в Калининградской области.