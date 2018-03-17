Взрыв газа произошел в Чечне в частном доме
17 марта 2018, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]
В Чечне взрыв бытового газа произошел в частном жилом доме на улице Дружная в населенном пункте Герменчук Шалинского района. В результате взрыва погиб ребенок, два человека пострадали.
Пострадавшие госпитализированы. По данным медиков, они находятся в состоянии средней степени тяжести.
Взрывом повреждено потолочное перекрытие. В доме вылетели стекла, сообщает РИА Новости.
В поселке Красный Электрик Ногинского района Московской области в середине недели были обнаружены мертвыми шестеро человек. В квартире на кухне были открыты газовые конфорки — для сушки белья или обогрева жилья. По версии следствия, женщина и дети могли отравиться угарным газом.
Генерал Ивашов о закрытом небе для ВВС США
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В жилом доме в подмосковном Ногинске обнаружены мертвыми 6 человек