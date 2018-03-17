Взрыв газа произошел в Чечне в частном доме

В Чечне взрыв бытового газа произошел в частном жилом доме на улице Дружная в населенном пункте Герменчук Шалинского района. В результате взрыва погиб ребенок, два человека пострадали.

Пострадавшие госпитализированы. По данным медиков, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Взрывом повреждено потолочное перекрытие. В доме вылетели стекла, сообщает РИА Новости.

В поселке Красный Электрик Ногинского района Московской области в середине недели были обнаружены мертвыми шестеро человек. В квартире на кухне были открыты газовые конфорки — для сушки белья или обогрева жилья. По версии следствия, женщина и дети могли отравиться угарным газом.