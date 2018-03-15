В жилом доме в подмосковном Ногинске обнаружены мертвыми 6 человек

В жилом доме в поселке Красный Электрик около подмосковного города Ногинск обнаружены мертвыми шестеро человек. По данным подмосковной полиции, в одной из квартир дома сначала обнаружили тела женщины и трех несовершеннолетних детей.

В квартире на кухне были открыты газовые конфорки — для сушки белья или обогрева жилья. По версии следствия, женщина и дети могли отравились угарным газом.

В пресс-службе подмосковного управления МВД в среду, 14 мата, рассказали, что тела еще двоих человек нашли в соседней квартире этажом выше. Погибшими оказали 74-летняя женщина и ее 54-летний сын.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования дела предстоит выяснить, как давно специалисты проверяли техническое состояние вентиляционных каналов и дымоходов дома. Дело передано в Первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.