Бывший британский посол не верит, что Россия применила «Новичок»

В Лондоне разразился скандал – бывший посол Британии в Узбекистане Крейг Мюррей обрушился с резкой критикой на английское правительство из-за дела по отравлению Сергея Скрипаля.

Дело в том, что сэр Крейг Мюррей работал послом Великобритании в Узбекистане, как раз в то время, когда США демонтировали в этой стране лабораторию в комплексе «Шиханы» в Нукусе. Именно там, по словам перебежавшего в США химика Виля Мирзаянова и разрабатывали боевой нервно-паралитический газ «Новичок». Английский посол лично посещал этот объект и наблюдал за его демонтажём. Поэтому сейчас он скептически относится к версии Терезы Мэй.

Крейг Мюррей решил действовать и написал в своем блоге: «Те же люди, которые уверяли вас, что у Саддама Хусейна есть оружие массового уничтожения, теперь убеждают вас в том, что Владимир Путин применяет нервно-паралитический газ «Новичок» для нападения на людей на британской земле». Разразился страшный скандал – как пишет английская газета The Guardian, на Мюррея обрушился небывалый уровень оскорблений в соцсетях.

Тем не менее, бывший британский посол не намерен отступать. Он заявил изданию, что будет оспаривать линию властей: «Нет доказательств того, что это была Россия. Я не исключаю, что это могла быть Россия, но не вижу мотива. Я хочу понять, где здесь доказательства. Любого, кто выражает сомнения, считают врагом государства».