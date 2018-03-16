Москву ожидает феноменальное похолодание в выходные
16 марта 2018, 08:42 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 16 марта, начнется ультраполярное вторжение в столичный регион. Температура в выходные будет на 8-10 градусов ниже климатической нормы середины марта.
По данным метеоцентра ФОБОС, вслед за уходящим циклоном в московский регион придут арктические ветра и вернутся настоящие январские морозы. Температура составит 6-11 градусов ниже нуля, к вечеру ожидается сильное похолодание. В выходные температура может опуститься до -22 градусов.
Как отмечает специалист центра Евгений Тишковец, такие феноменальные морозы в середине марта в Москве регистрируются не чаще, чем раз в 18 лет. Атмосферное давление при этом будет подниматься и составит 748 мм рт ст. Ветер ожидается северо-западный, 3-8 м/с. Относительная влажность 53%.
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