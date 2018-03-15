Кабмин предложил повысить штрафы за самовольное подключение к электросетям

Правительство России внесло в Госдуму проект федерального закона, которым предлагается усилить наказание за самовольное подключение к сетям инфраструктуры и использование энергоресурсов.

Согласно документу, для граждан предлагается установить штраф от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 200 тысяч рублей (либо дисквалификация на срок от двух до трех лет), для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. За повторное в течение года правонарушение штрафы гораздо серьезнее.

Изменения обеспечат защиту прав организаций топливно-энергетического комплекса на принадлежащие им энергоресурсы, говорится в пояснении.