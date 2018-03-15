Путин: захватчики «Норд-Оста» хотели расстрелять заложников на Красной площади

Президент России Владимир Путин рассказал детали того, как в 2002 году он принимал решение о штурме театрального центра на Дубровке, где террористы захватили в заложники зрителей мюзикла "Норд-Ост".

Владимир Путин сообщил, что единолично принял решение о штурме театрального центра на Дубровке. Об этом он рассказал в фильме Андрея Кондрашова "Путин". Боевики хотели взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь и там начать их расстреливать, выбрасывая их тела на улицу. Их целью было воздействие на руководство страны и спецслужбы. «Ночью мне директор ФСБ позвонил, когда уже наступил срок штурма. Доложил, что газ запущен, но он не работает. Я спросил его, готова ли группа, и пойдет ли она на штурм. Он ответил: "Пойдут". Решение было мое. Здесь просто не было другого варианта. Никто, кроме меня, его принять не мог», - отметил Путин. По его мнению, число жертв было бы больше, если ничего не делать. После того, как Путин отдал приказ о штурме, он пошел в часовню в первом корпусе Кремля и впервые в жизни стал перед иконами на колени, рассказал за кадром Андрей Кондрашов.

В октябре 2002-го года террористы захватили в заложники зрителей мюзикла "Норд-Ост" и служащих театра. Спустя почти трое суток провели штурм здания: боевиков уничтожили, а оставшихся в живых заложников освободили. 130 человек спасти не удалось.

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как в день открытия Олимпийских игр в Сочи в 2014 году ему пришлось принять решение сбить самолет, с которого поступил сигнал о захвате террористом.