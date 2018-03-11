Путин рассказал о решении сбить самолет в день открытия Олимпиады в Сочи

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как в день открытия Олимпийских игр в Сочи в 2014 году ему пришлось принять решение сбить самолет, с которого поступил сигнал о захвате террористом.

Впоследствии выяснилось, что действия "террориста" были "пьяной выходкой". Об этом глава государства сообщил в фильме "Путин" Андрея Кондрашова.

Речь идет о Boing 737-700 Pegasus Airlines, летевшем из Харькова в Стамбул, на борту самолета были 110 пассажиров. Захватчики самолета требуют посадки в Сочи, доложили Владимиру Путину. Как сообщил в фильме директор ФСБ Александр Бортников, было принято решение поднять боевую авиацию для контроля за полетом самолета. "Я спросил: что вы предлагаете? И ответ ожидаемый: в соответствии с планом, предусмотренным в случае подобного развития ситуации… Сбить", — сообщил Путин.

"Минут пять, может быть, семь прошло. Раздался второй звонок, и тот же самый руководитель штаба по линии безопасности сказал, что это была пьяная выходка", - добавил российский лидер. Что он чувствовал эти минуты, президент предпочел не говорить.