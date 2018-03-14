Во всем мире сегодня вспоминают гениального британского ученого-физика Стивена Хокинга, который внес основной вклад в классическую и квантовую гравитацию, а также космологию. Сегодня стало известно о кончине Хокинга.

Стивен Хокинг тяжело заболел в начале 60-х, будучи совсем молодым человеком. Врачи прогнозировали, что он проживет не более трех лет. Он выжил, но всю жизнь был прикован к инвалидному креслу.

Стивен Хокинг ценил каждую минуту жизни. Он изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва и теорию чёрных дыр, преподавал, выступал с докладами, писал уникальные книги, дважды женился и родил троих детей. РИА Новости собрали гениальные высказывания ученого: "Я прожил полноценную жизнь и доволен ею. Я верю, что люди с ограниченными возможностями должны концентрироваться на вещах, в которых их недостаток не является помехой, а не сожалеть о том, чего они не могут делать". "Перспектива умереть рано заставила меня понять, что жизнь стоит того, чтобы жить".

Хокинг как-то сказал: "Пожалуй, я верю в Бога, если под Богом вы подразумеваете воплощение тех сил, которые управляют Вселенной".