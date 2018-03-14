Известный британский физик Стивен Хокинг умер на 77 году жизни. О смерти ученого в среду, 14 марта, пишут британские СМИ со ссылкой на заявление его детей. Дети физика Люси, Роберт и Тим заявили, что их отец был "великим ученым и необыкновенным человеком, работа которого и наследие будут жить еще долго", - сообщает kp.ru.

"Его мужество и упорство с отменным юмором вдохновляли людей всего мира. Мы огорчены тем, что наш любимый отец скончался сегодня", - заявили родные британского профессора.

Стивен Хокинг родился в 1942 году в Великобритании. В начале 60-х он тяжело заболел. Боковой амиотрофический склероз вызвал паралич. Врачи прогнозировали, что он проживет не более трех лет. Но Хокинг выжил, но был прикован к инвалидному креслу.

Хокинг дважды был женат. В браке с Джейн Уайлд у них родились двое детей. Но брак распался. После развода ученый женился на своей сиделке Элайн Мэйсон. Они прожили семьей 11 лет, но развелись.

Стивен Хокиг был английским физиком-теоретиком и популяризатором науки. Изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва и теорию чёрных дыр. Основная область исследований британского физика — космология и квантовая гравитация.