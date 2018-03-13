ФСБ задержала в Москве группу организаторов отправки боевиков в Ирак и Сирию
13 марта 2018, 22:37 [ «Аргументы Недели» ]
Федеральной службой безопасности РФ (ФСБ) во взаимодействии с МВД России на территории Москвы и Подмосковья пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, организовавшей канал нелегальной переправки сторонников террористической организации «Исламское государство», деятельность которой в России запрещена, в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях.
По данным ФСБ, группировка, в которую входили иностранные граждане, также осуществляла незаконную легализацию в России мигрантов из Центрально-Азиатского региона.
Сообщение о спецоперации силовиков размещено на сайте ФСБ. Задержано 60 иностранных граждан. В ходе проведенных обысков в 17 адресах обнаружено три лаборатории по изготовлению поддельных документов, большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, бланков миграционных карт Российской Федерации, оригиналов и копий паспортов иностранных государств. Подтверждена связь организаторов канала с эмиссарами международных террористических организаций.
Оперативно-разыскные и следственные мероприятия продолжаются.
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