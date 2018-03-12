Телеканалы меняют сетку вещания из-за кончины легендарного актера

Российские телеканалы поменяли сетку вещания в связи со смертью актера и режиссера Олега Табакова.

Будут показаны документальные фильмы о судьбе и творчестве актера, а также кинофильмы с его участием. Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Мастера

На телеканале «Россия 1» вечером 12 марта покажут посвященный артисту выпуск программы «Белая студия», а затем документальный фильм «Жизнь продолжается. Олег Табаков».

НТВ также поменял сетку вещания. Сегодня в 00.20 будет показан художественный фильм «Сирота казанская» с Олегом Павловичем в одной из главных ролей. А в субботу 17 марта в 16.20 выйдет специальный выпуск программы «Однажды…» памяти Олега Табакова.

Начиная с 12 марта на канале «Культура» ежедневно в 20:45 мск будет выходить посвященный Табакову цикл «В поисках радости», состоящий из пяти программ.

Канал «ТВ Центр» покажет 12 марта документальный фильм «Олег Табаков. Мне есть, что сказать», а РЕН ТВ - «Олег Табаков. Роль длиною в жизнь» и «Человека с бульвара Капуцинов».

Сегодня в возрасте 82 лет умер актер и художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова и театра "Табакерка" Олег Павлович Табаков.