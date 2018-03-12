Звезды прокомментировали смерть Табакова

Сегодня в Москве на 83-ем году жизни скончался Народный артист СССР, художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков. Семья Олега Павловича принимает многочисленные соболезнования от коллег и близких.

Народный артист РСФСР, пародист Владимир Винокур признался, что всегда был поклонником Табакова: "Не могу сказать, что я с Олегом дружил домами, но мы очень тепло относились друг к другу. Я его поклонник. Я сначала знал его как артиста и боготворил, потом мы встречались часто на каких-то мероприятиях. Он был очень тёплый, незвёздный и безумно талантливый человек. Самое главное – он был всегда, независимо от возраста, юный душой", цитирует НСН.

Художественный руководитель театра «МОДЕРН» Юрий Грымов посчитал смерть артиста гигантской потерей для культуры. "Это человек, который обладал прекрасным чувством юмора. Это уникальный человек", рассказал Грымов.

Как пишет портал M24, Сергей Собянин опубликовал в своем микроблоге в Twitter следующее сообщение: "после долгой болезни ушел из жизни всенародно любимый актер, режиссер, педагог Олег Табаков. Мои соболезнования семье и близким Олега Павловича"



