Арестован убийца семьи Ларьковых из Феодосии

Следственный комитет предъявил местному жителю обвинение в убийстве семьи ЛАРЬКОВЫХ из Феодосии – Константина, Инны и 4-летней Арины.

Как сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома, 23 февраля он застрелил супругов из пистолета Макарова, а после чего с целью сокрытия следов преступления столкнул автомобиль, в котором находились потерпевшие, в водоем – канал, расположенный вблизи судоремонтного завода «Залив». Он совершил преступление, чтобы завладеть денежными средствами потерпевших, сообщают "Аргументы недели - Крым".

Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство более, чем двум лицам, малолетнего, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем». Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 23 февраля семья ЛАРЬКОВЫХ выехала из дома, расположенного в дачном поселении СТ «Волна» возле Орджоникидзе, на своем автомобиле Chevrolet Lanos и не вернулась. О пропаже заявили соседи.

Автомобиль с тремя телами достали из водоема ночью 7 марта. Убийца расстрелял из табельного оружия 35-летнего Константина ЛАРЬКОВА и его 32-летнюю жену Инну ХОДАРЕВУ, а затем столкнул автомобиль в воду с трупами и живым ребенком. Семья стала жертвой автомошенника. Они списались по интернету и поехали на встречу – хотели обменять свой автомобиль на более престижный и новый. При себе у супругов было 250 тысяч рублей.