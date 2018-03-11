Перед выборами Владимир Путин приедет в Крым?
11 марта 2018, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]
В ближайшую среду, 14 марта, в Севастополь прибудет президент Российской Федерации Владимир ПУТИН.
О программе предстоящего визита пока почти ничего не известно, пишет SevastopolMedia со ссылкой на источник, сообщают "Аргументы недели - Крым".
В этот день в 18:00 на площади Нахимова состоится праздничный концерт, на котором может присутствовать глава государства.
Напомним, выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта. В этот же день в Крыму празднуется день присоединения полуострова к России.
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