Лекарство от старости появится в аптеках уже через 3 года, считают ученые

Через три года в российских аптеках может появиться уникальное средство, замедляющее наступление старости. Препарат создан учеными в одном из научно-исследовательских институтов МГУ.

Основой инновационной разработки является биотехнологический метод блокирования свободных радикалов в митохондриях. Этого можно достигнуть с помощью специального вещества, получившего название SkQ1, который сейчас проходит клинические испытания. Исследователи считают, что новое вещество способно нейтрализовать свободные радикалы.

«Возможно, это и есть то самое лекарство от старости. Сейчас мы завершили первую фазу испытаний на здоровых добровольцах, но нужны дополнительные исследования. Сначала мы испытаем препарат на пожилых людях, а потом будем опускать возрастную планку», — рассказал журналистам RT директор НИИ Максим Скулачёв.

Специалисты уверены, что они смогут получить эффективный инструмент, который поможет целенаправленно регулировать количество свободных радикалов в митохондриях. Что в свою очередь предотвратить развитие возрастных заболеваний.

По словам исследователей, у препарата пока не наблюдается каких-либо побочных эффектов — через сутки он полностью выводится из организма. «Приём можно прекратить в любой момент без последствий. Но для достижения требуемого эффекта препарат нужно применять постоянно. Необходимо, чтобы вещество всегда было в митохондриях», — рассказал биолог.