Путин рассказал, что он не может прощать

Владимир Путин заявил о том, что он умеет прощать, но не все. Глава государства признался, что не умеет прощать предательство, а в друзья выбирает тех, кто не способен совершить такой поступок. Путин рассказал о решении сбить самолет в день открытия Олимпиады в Сочи

«По большому счету, не могу пожаловаться на то, что я сталкивался с каким-то серьезным событием, которое можно было бы назвать предательством. В моей жизни такого не было», — пояснил российский лидер в откровенной беседе с журналистом Андреем Кондрашовым.

Кондрашов спросил, насколько президент способен сохранять самообладание в тяжелые эпизоды, в ответ на что глава РФ ответил, что столь высокий пост не позволяет терять концентрации и самообладания даже в сложные моменты.