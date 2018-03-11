Путин рассказал, что он не может прощать
11 марта 2018, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]
Владимир Путин заявил о том, что он умеет прощать, но не все. Глава государства признался, что не умеет прощать предательство, а в друзья выбирает тех, кто не способен совершить такой поступок.
«По большому счету, не могу пожаловаться на то, что я сталкивался с каким-то серьезным событием, которое можно было бы назвать предательством. В моей жизни такого не было», — пояснил российский лидер в откровенной беседе с журналистом Андреем Кондрашовым.
Кондрашов спросил, насколько президент способен сохранять самообладание в тяжелые эпизоды, в ответ на что глава РФ ответил, что столь высокий пост не позволяет терять концентрации и самообладания даже в сложные моменты.
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