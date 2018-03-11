Путин своих дочерей называет трудоголиками

Президент России Владимир Путин рассказал об отношениях с дочерьми. Российский лидер признался, что не всегда был требователен к своим дочерям, но они выросли трудоголиками.

Путин доволен, как они относятся к их труду. Глава государства отметил, что личная жизнь его детей находится в их руках.

Владимир Путин отметил, что его родители создавали все условия для развития. Они были заточены на его жизненные успехи. Того же сейчас глава государства желает и своим дочерям.

Путин добавил, что его дочери обсуждают с ним меры, которые могли бы улучшить жизнь в России. Дети очень любят свою страну, гордятся ею.

Глава государства ответил на вопрос, что для него является той "таблеткой", которая заряжает его энергией. "Это уверенность в правильности того, что делаешь, и готовность посвятить этому всю жизнь", - заявил Путин в документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова, опубликованного в соцсетях.