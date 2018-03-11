Путин своих дочерей называет трудоголиками
11 марта 2018, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин рассказал об отношениях с дочерьми. Российский лидер признался, что не всегда был требователен к своим дочерям, но они выросли трудоголиками.
Путин доволен, как они относятся к их труду. Глава государства отметил, что личная жизнь его детей находится в их руках.
Владимир Путин отметил, что его родители создавали все условия для развития. Они были заточены на его жизненные успехи. Того же сейчас глава государства желает и своим дочерям.
Путин добавил, что его дочери обсуждают с ним меры, которые могли бы улучшить жизнь в России. Дети очень любят свою страну, гордятся ею.
Глава государства ответил на вопрос, что для него является той "таблеткой", которая заряжает его энергией. "Это уверенность в правильности того, что делаешь, и готовность посвятить этому всю жизнь", - заявил Путин в документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова, опубликованного в соцсетях.
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