Стая бродячих собак загрызла в Подмосковье мужчину и ранила женщину
11 марта 2018, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]
Под Истрой на прохожих напала стая бродячих собак. В результате случившегося мужчина скончался на месте от ран, а женщина была экстренно доставлена в близлежащую больницу с тяжелыми травмами.
В пресс-службе ГСУ СК по Московской области отметили, что тело мужчины с рваными ранами было обнаружено сегодня в поселке Курсаково. Через некоторое время в одно из медучреждений поступила женщина с аналогичными повреждениями на коже, вследствие чего можно предположить, что людей покалечила одна и та же стая, передает РИА "Новости".
В настоящий момент специалисты службы по отлову животных активно разыскивают в Подмосковье собак, которые напали на прохожих.
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