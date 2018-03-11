Стая бродячих собак загрызла в Подмосковье мужчину и ранила женщину

Под Истрой на прохожих напала стая бродячих собак. В результате случившегося мужчина скончался на месте от ран, а женщина была экстренно доставлена в близлежащую больницу с тяжелыми травмами.

В пресс-службе ГСУ СК по Московской области отметили, что тело мужчины с рваными ранами было обнаружено сегодня в поселке Курсаково. Через некоторое время в одно из медучреждений поступила женщина с аналогичными повреждениями на коже, вследствие чего можно предположить, что людей покалечила одна и та же стая, передает РИА "Новости".

В настоящий момент специалисты службы по отлову животных активно разыскивают в Подмосковье собак, которые напали на прохожих.