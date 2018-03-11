Собянин заявил, что Путин очень сильно изменился

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в воскресенье, что президент России Владимир Путин существенно изменился. По словам градоначальника, российский лидер стал значительно более простым в общении.

Собянин утверждает, что обычно политики, находясь у власти длительное время, утрачивают остроту реакции и адекватность, а также начинают "бронзоветь". Мэр столицы подчеркнул, что лично знает некоторых сенаторов, которых можно буквально "ставить на пьедестал", передает РИА "Новости".

Как утверждает Сергей Собянин, с Владимиром Путиным все совершенно иначе – за годы руководства страной он стал более естественным и не потерял желания вникать в проблемы людей.





