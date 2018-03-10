Американская журналистка о Путине: Он очень умён, перемудрить его невозможно

Американская журналистка Мегин Келли после интервью с Владимиром Путиным на телеканале NBC высказала свое мнение о российском президенте. "Он очень умён. и перемудрить Владимира Путина не получится", - констатировала ведущая NBC.

Мегин Келли задавала Владимиру Путину вопросы на разные темы, пыталась приводить разные аргументы, пыталась атаковать с помощью фактов, чтобы он защищался. Говорили о вмешательстве в выборы, об оппозиции; о том, что у Путина появится преемник.

"Он очень умён. У вас создаётся впечатление, что он самый умный человек в любой компании. Так что не стоит пытаться перемудрить Владимира Путина — не думаю, что получится", — цитирует американскую журналистку РИА Новости.