В Краснодаре после взрыва газа под завалами дома может находиться ребенок
10 марта 2018, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]
В Краснодаре в субботу утром произошел взрыв газа в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Славянской. По последним данным, под завалами может находиться ребенок. В результате взрыва, как сообщили в МЧС, произошло частичное обрушение стены на пятом и четвертом этаже. Повреждена часть кровли над пятым этажом.
Пострадали четверо взрослых и двое детей. Сообщение об инциденте поступило спасателям в 10:20. На базе ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организована «Горячая линия».
На месте ЧП сейчас работает 173 человека и 56 единиц техники, от МЧС России – 64 человека и 16 единиц техники.
По факту взрыва в доме возбудили уголовное дело. Следователи начали проверку происшествия.
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