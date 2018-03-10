Американцы назвали фильм «Движение вверх» расистским и запретили к показу в США
10 марта 2018, 00:22 [ «Аргументы Недели» ]
Российский фильм «Движение вверх» обвинили в разжигании расизма. Он будет изъят из проката и запрещён к показу на территории США. Такое решение принял Окружной суд Луизианы после иска афроамериканской общины Нового Орлеана.
По мнению истца, 80-летней жительницы Нового Орлеана Латиши Джойс, фильм о победе российских спортсменов идейно способствует возрождению расизма в Америке и антиамериканизме в мире.
«Это ужасное кино. Белые обыгрывают чёрных в баскетбол. И вообще, афроамериканцы предстают в этом фильме не с лучшей стороны. После просмотра я плакала. Неужели снова возродится Ку-клукс-клан?» — сказала Джойс.
ФБР также собирается подключиться к расследованию, спецагенты внимательно изучат биографию авторов картины и актёров, сыгравших главные роли. После чего, против них могут быть введены персональные санкции.
Спортивную драма «Движение вверх» не увидят и зрители Молдовы. Кинопрокатчики отказываются брать фильм без объяснений причин.
Как рассказал продюсер картины Антон Златопольский, в следующе году запланированы съёмки второй части спортивной кинодрамы «Движение вверх».
По сюжету второй части, американские баскетболисты потребовали реванш за поражение в финале Олимпиады-72. Матч состоялся через 2 года на американском авианосце, находившемся в Южно-Китайском море во время Вьетнамской войны. Победа сборной Советского союза очень вдохновила не только игроков, но и вьетнамцев, смотревших эту игру по телевидению. В итоге, вьетнамская армия на фоне морального подъёма побеждает американских солдат.
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