Москвичи станут жить дольше

За шесть лет – с 2011 по 2017 год средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась на 4 года и составляет сейчас 78 лет. По мнению городских властей, эта цифра выросла в том числе благодаря реформированию здравоохранения города.

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин встретился с главными врачами московских лечебных учреждений. Обсуждали перспективы дальнейшего развития столичного здравоохранения. По мнению участников встречи, глобальные преобразования, начатые в 2011 году, в целом завершены. Их итог – изменение принципов финансирования больниц и поликлиник, обновление материальной базы, внедрение новых методов лечения, сокращение очередей и увеличение доступности медпомощи.

По словам мэра, именно благодаря этим переменам, произошло значительное увеличение средней продолжительности жизни москвичей – с 74 до 78 лет (в стране этот показатель равен 72,5 г.).

Участники встречи предложили разработать стратегию развития здравоохранения города до 2025 года. Во главе системы будет стоять пациент, его интересы и комфорт. Цель стратегии – вывести столичную медицину на новый качественный уровень. Как предполагается, качество жизни и ее продолжительность, должны в результате преобразований только расти.

Первый вариант стратегии будет разработан инициативной группой главврачей, в дальнейшем планируется вынести ее на широкое обсуждение.