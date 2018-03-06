Ученые доказали: депрессия влияет на мозг как болезни Альцгеймера и Паркинсона

Канадские ученые провели исследование и выявили, что депрессия влияет на мозг как болезни Альцгеймера и Паркинсона. В исследовании ученых из Центра психического здоровья при Университете Торонто приняли участие 80 добровольцев в возрасте 18-75 лет, - сообщает kp.ru.

В ходе эксперимента исследователи установили, что чем длительнее период депрессии у человека, тем сильнее она поражает мозг. Депрессия развивается по аналогии с болезнью Альцгеймера и болезнью Паркинсона. Сейчас клиническая депрессия лечится стандартно по всему миру, независимо от ее продолжительности. Психиатры усомнились в правильности такого подхода.

Среди добровольцев, принимавших участие в исследовании, 25 человек страдали продолжительной депрессией более 10 лет, 25 были с депрессией средней продолжительности, 30 человек из контрольной группы были полностью здоровы. При исследовании мозга добровольцев установлено, что продолжительность депрессии сказывается на состоянии мозга.

Как оказалось, люди, страдающие депрессией более 10 лет, имеют примерно на 30% более высокий уровень транслокаторного белка — биомаркера воспаления головного мозга. Этот белок создается иммунными клетками как ответ на такие заболевания, как болезнь Альцгеймера или Паркинсона.

Итоги работы опубликованы в журнале The Lancet Psychiatry.