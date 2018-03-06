С открытием Крымского моста Керчь ждет небывалый подъем в экономике

Глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН заявил, что с открытием моста через Керченский пролив город ждет «небывалый подъем в экономике».

По его словам, до 2014 года упадок производства в Керчи был «нашей общей болью». Однако теперь, считает глава администрации, в городе «оживут» порты, будут созданы новые рабочие места, пишут "Аргументы недели - Крым".

«Возможно, я скажу несколько пафосно, но с открытием Крымского моста наш любимый город ждет взрыв, небывалый подъем в экономике. Я в этом уверен, на это указывают все аналитические прогнозы», – цитируют БОРОЗДИНА в пресс-службе администрации Керчи.

Он отметил, что Крымский мост – больше, чем конструкция над керченским проливом. Это, добавил БОРОЗДИН, самая важная для Керчи артерия.

Глава администрации также прогнозирует, что после открытия моста через Керченский пролив туристический поток составит до одного миллиона человек год.