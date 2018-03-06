Врачи помогут пенсионерам сэкономить деньги на лекарствах

Сегодня стало известно, что российским пенсионерам, вероятно, удастся сэкономить деньги на лекарственных препаратах. Это следует из проекта, который был разработан по поручению Минздрава России.

В программе, где содержатся рекомендации по лечению пожилых людей, уточняется, что при составлении рецепта врач должен будет учитывать материальные возможности больного, передает портал "Свободная пресса".

Таким образом, сотрудники медицинских учреждений будут давать адресные советы по приобретению лекарств и напоминать пенсионерам, что не следует принимать таблетки, которые им посоветовали знакомые или показали по телевизору, отмечает "ФАН".