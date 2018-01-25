Рост цен на лекарства на семь процентов ожидается в этом году

Рост цен на лекарственные препараты на семь процентов ожидается в этом году. Производители увеличили отпускные цены на лекарства, выпущенные в 2017 году. По мнению экспертов, в аптеках лекарства подорожают примерно на столько же. Российские производители таблеток в прошлом году переходили на выпуск более дорогих препаратов.

Представитель одной из фармкомпаний рассказал, что дешевые препараты устарели в плане качества, поэтому российские производители постепенно отказываются от них, а новые препараты улучшенного качества стоят дороже, - пишут "Известия".

Руководитель фармкомпании добавил, что дешевые лекарства невыгодно производить, потому что затраты на них растут быстрее, чем цена.

Специалисты фармацевтического рынка говорят, что производители увеличивают цены на лекарства, чтобы компенсировать недополученную выгоду из-за госрегулирования в сфере жизненно важных препаратов (ЖНВЛП). Государство регулирует отпускные цены с заводов на эту категорию медикаментов и предельные наценки у поставщиков и в аптеках. Доля жизненно важных лекарств отечественного производства на российском рынке по итогам 2017 года достигла 84 процентов.