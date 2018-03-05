Ведущий ИТ-специалист страны Сергей Шилов заключен под стражу на время следствия

В новый политический цикл страны мы входим с Посланием Президента, в котором в очередной раз упоминаются две популярные темы – необходимость технологического прорыва и необходимость перестать оказывать давление на бизнес. Обе темы не новые, они звучат на уровне первых лиц государства последние десять лет. Президент Медведев летом 2008 года призвал перестать “кошмарить” бизнес, а в 2009 году сделал модернизацию ключевой темой своего Послания Федеральному Собранию. Что поменялось за десять лет? Почему те же темы снова поднимаются на уровень Президента?

Можно рассмотреть конкретный пример – историю владельца крупнейшей ИТ-компании AT Consulting Сергея Шилова. После ухода из Accenture в начале нулевых Сергей строил с нуля свой собственный ИТ-бизнес. После слов Президента о модернизации и открытости государства в 2009 году, компания Сергея стала активно заниматься задачами в государственном секторе. К значимым успехам AT Consulting за период с 2009 года относятся такие проекты, как создание инфраструктуры Электронного Правительства в периоды 2011-2013гг – портала государственных услуг, федеральной и региональной систем межведомственного электронного взаимодействия – СМЭВ, и ряда иных подсистем, реализация систем для Универсиады в Казани, внедрение систем электронного документооборота и ERP в “Ростелеком”, сотни других успешных проектов в крупнейших банках, операторах связи, федеральных и региональных ведомствах.

Итогом работы Сергея, который поверил и вложился в модернизацию государства, стало решение Басманного суда города Москвы о заключении его под стражу, по злой иронии принятое в тот самый день, когда в новом Послании Федеральному Собранию опять звучали слова о «цифровизации» и недопущении давления на бизнес.

Человек, не на словах, а на деле вложившийся в модернизацию нескольких ключевых государственных компаний и ведомств, находится в СИЗО. С модернизацией разобрались. Следующий этап – цифровизация. Есть желающие?

КАК И ЗА ЧТО ЗАДЕРЖАЛИ

В октябре 2017 года задержали и взяли под стражу Андрея Нечаева, ВРиО начальника ФКУ НПО "СТиС" МВД России. В 2014 году он заказал у АО «Научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры имени академика В. С. Семенихина» работу по созданию единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности (ИСОД) МВД России. Субподрядчиком по проекту стал интегратор AT Consulting. Спустя три года после принятия системы, когда количество ее пользователей исчислялось сотнями тысяч, у следственных органов появились претензии – система не доработана. Сначала обвинили Нечаева в том, что принял неготовую систему, а затем Шилова – в том, что это он якобы убедил заказчика принять систему.

Как отметил адвокат Сергея Шилова, Сергей Старовойтов: “Следствие должно документально подтверждать суду свои доказательства и предположения в отношении задержанного, чего сделано не было. Не было ни одной ссылки на документы, свидетельства, подтверждающие преступные намерения задержанного”, - прокомментировал адвокат. Он также отметил расхождения законодательства с ходатайством следствия, в котором не предложено иных мер ограничений, кроме как взятия под стражу. Пособничество и подстрекательство должностного лица в превышении своих полномочий с целью продвижения последнего по службе, в которых обвиняется Сергей Шилов, не могут подразумевать максимального наказания в 10 лет, озвученных следствием.

Уголовное дело, по которому Сергей Шилов теперь уже обвиняемый, возбуждено 27 февраля. При этом, как отметил адвокат, самые поздние показания свидетелей, приобщенные к материалам, датируются 13 февраля. На допросе 21 февраля 2018 г, Шилову не задали фактически ни одного вопроса по сути предъявленных обвинений. Проведенный поздним вечером 27 февраля обыск, в ходе которого Шилов в статусе свидетеля был принудительно доставлен в Следственный комитет, выполнялся по постановлению суда от 20 февраля с.г. Возникает вопрос – что случилось в Следственном комитете, что спустя две недели после допросов свидетелей и спустя неделю после допроса самого Шилова возбуждается уголовное дело, а его срочно ночью доставляют в СИЗО? Из свидетеля в обвиняемого переквалифицировали, судя по всему, прямо "по дороге".

“Очевидно нарушение требований законодательства при задержании Сергея Шилова – он был задержан в ходе обыска и без каких-либо документов доставлен ночью в СКР, при этом находясь в статусе свидетеля. На допросе 21 февраля не было ни одного вопроса по тем пунктам, на основании которых следствие выдвигает обвинение.” – продолжает Старовойтов.

ПОЧЕМУ НЕ ДОМАШНИЙ АРЕСТ

Пленум Верховного Суда предписывает крайне внимательное отношение к выбору меры пресечения по делам, связанным с экономической и предпринимательской деятельностью. В целом, и бизнес-омбудсмены уже не раз высказывались о том, что лишать предпринимателей свободы стоит лишь в исключительных случаях. На крайнюю нежелательность исключения Сергея Шилова из процесса управления компанией однозначно указывает и характеристика с места работы, и ходатайство зам. руководителя Росреестра А. Приданкина в связи с реализуемым в настоящее время сложнейшим проектом внедрения новой информационной системы единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРОН).

Тем не менее, следствие посчитало, что наличие загранпаспорта – достаточное основание думать, что Сергей Шилов, оставаясь на свободе, обязательно сбежит. “Сергей Шилов во время следствия неоднократно выезжал из страны и, что самое важное, – возвращался назад, как видно по отметкам в загранпаспорте. Это свидетельствует о том, что он не намеревался скрываться. Отмечу, что 21 февраля следствие никак не уведомило и не просило Шилова ограничить загранпоездки. А до 27 февраля со стороны следствия не происходило ничего, что повлияло бы на решение ограничить свободу Шилова. Наличие загранпаспорта не является по законодательству доказательством преступных намерений. Кроме того, те же паспорта не были изъяты ни 21 февраля, ни во время обыска и задержания. Таким образом, ходатайство следствия о 2 месяцах в СИЗО – скорее попытка морального и психологического давления”, – отметил Сергей Старовойтов в ходе судебного заседания.

Суд рассмотрел аргументы следствия: наличие заграничного паспорта, большое количество подчиненных, “на которых можно оказать давление” и показания свидетелей (нигде, впрочем, не указавших на Сергея Шилова как на совершившего какое-либо преступление). При этом аргументы защиты: положительные характеристики с места работы, ходатайство заместителя руководителя Росреестра, Благодарность Министра Внутренних Дел Российской Федерации, благодарственные письма от иных государственных и коммерческих организаций и ведомств со всей страны на 388 листов, а также справку о беременности супруги, наличии четырех несовершеннолетних детей – не были приняты во внимание. В итоге суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения Сергея Шилова под стражу. Ходатайство защиты о применении более мягкой меры (домашний арест) отклонили.

О СИСТЕМЕ ИСОД МВД РОССИИ И ДРУГИХ ПРОЕКТАХ

ИСОД – набор из нескольких десятков программных сервисов для подразделений полиции, включая единую систему электронного документооборота органов внутренних дел, систему обеспечения деятельности дежурных частей, систему обеспечения охраны общественного правопорядка, федеральную информационную систему ГИБДД, единый сервис видеоконференцсвязи федерального масштаба, систему поддержки госуслуг для граждан и множество других. Количество пользователей системы – более полумиллиона.

За активное участие в создании системы ИСОД Сергей Шилов и еще десяток сотрудников получили благодарственное письмо министра МВД России Колокольцева В. А. Также издан приказ о награждениях около 100 сотрудников МВД, принимающих участие в разработке и становлении системы ИСОД (оба документа 2017 года, т.е. через 3 года после начала работ по контракту). Адвокаты Шилова отметили, что это не единственные письменные благодарности и отзывы о качестве проектов в госсекторе: “Суду передано огромное количество характеристик от руководителей государственных и коммерческих организаций, подтверждающих высочайший уровень экспертизы Сергея. Ключевым можно считать письмо заместителя федеральной службы Росреестра, указывающее на важнейшее значение личного вклада Сергея Шилова при выполнении работ для всей службы федерального органа. В письме отмечается, что для эффективного завершения проекта необходимо личное участие Сергея. Фактически это означает, что исключение Шилова из работ над проектом ФГИС ЕГРОН ставит под удар выполнение государственных задач”.

Ситуация с задержанием Сергея Шилова вызвала резонанс в ИТ-сообществе. Коллеги, знакомые и представители заказчиков не понимают, как подобные действия соотносятся с призывами цифровизации страны. На взгляд экспертов, это лишний раз заставит бизнес задуматься, а стоит ли участвовать в таких проектах.

«Я лично был знаком с Шиловым, в 2006-2007 годах работал под его руководством. Компетентность Сергея и сложность выполненных им проектов широко известны всему рынку. Считаю, что благодаря таким людям, как Сергей, Россия возвращается в мировые технологические лидеры. Не готов комментировать выдвинутые против Сергея обвинения, но надеюсь на объективность следствия», — отметил Дмитрий Алхазов, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Заместитель генерального директора АО «НСПК» Сергей Бочкарев: “Профессиональный, увлеченный, создавший одну из самых больших и успешных ИТ-компаний России, реализовавший со своей командой десятки сложнейших проектов, очень небезразличный к развитию ИТ индустрии России в целом, как одной из самых конкурентных отраслей нашей экономики – все эти слова я с удовольствием сказал бы о Сергее Шилове, если бы меня попросили кратко его охарактеризовать. С командой AT Consulting довелось реализовать два очень масштабных проекта по созданию фронт-офисного решения и биллинговой системы, которые к взаимному удовлетворению обеих команд (Заказчика и Исполнителя) в формате Agile были реализованы в оговоренные сроки с заявленной стоимостью и качеством. Информация в прессе о задержании Сергея просто потрясла. Оценка и формирование стоимости создания интеллектуальной собственности, аллокация трудозатрат – это всегда очень сложная область знаний. Очень надеюсь, что правоохранительным органам удастся быстро и точно разобраться в сложной ситуации взаимоотношений Заказчика и Исполнителя. Всем – терпения!”