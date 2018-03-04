Американец рассказал, что на Красной площади кто-то роет тоннели в Латвию

Американец, задержанный накануне у стен Кремля, рассказывал окружающим, что на Красной площади кто-то роет тоннели в Латвию.

К неожиданному «экскурсоводу» вызвали полицейских, которые, в свою очередь, вызвали врачей. Прибывшие на вызов медики диагностировали у мужчины шизотипическое расстройство. А сам мужчина, как удалось установить, является гражданином США. Об этом случае поставили в известность сотрудников посольства США в России. Они должны будут проконтролировать оказание своему гражданину необходимой психиатрической помощи.

За день до этого у стен Кремля сотрудники полиции задержали другого странного гражданина по имени Тамерлан. Полицейским он сообщил, что «голоса ведут его за золотом». В результате «голоса» привели 59-летнего золотоискателя в отделение полиции. Позже ему также была оказана психиатрическая помощь, сообщает Lenta.ru.