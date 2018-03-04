Московский метрополитен усилил режим штатной работы

В связи со снегопадом московское метро перешло на усиленный режим работы. Движение по всем веткам метрополитена осуществляется в штатном режиме.

Погодные условия на поверхности сегодня неблагоприятны для поездок, и самым безопасным выходом будет спуститься в метро. Московский метрополитен, учитывая эту ситуацию, перешел на усиленный режим работы. Об этом сообщается в Twitter Мосметро.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с метелью и сильным снегопадом, и призвало водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, а по возможности – воздержаться от поездок на личном автотранспорте.