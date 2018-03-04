Московский метрополитен усилил режим штатной работы
4 марта 2018, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]
В связи со снегопадом московское метро перешло на усиленный режим работы. Движение по всем веткам метрополитена осуществляется в штатном режиме.
Погодные условия на поверхности сегодня неблагоприятны для поездок, и самым безопасным выходом будет спуститься в метро. Московский метрополитен, учитывая эту ситуацию, перешел на усиленный режим работы. Об этом сообщается в Twitter Мосметро.
Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с метелью и сильным снегопадом, и призвало водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, а по возможности – воздержаться от поездок на личном автотранспорте.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
4 марта в Москве ожидается самый сильный снегопад за последние 68 лет